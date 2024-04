Carlo, la nuova dieta imposta da Camilla: «Obbligato a non saltare i pasti» Secondo una recente indiscrezione, infatti, la regina consorte sembrerebbe aver obbligato il Re a seguire una certa alimentazione per fare in modo che riprenda facilmente le forze







di Serena De Santis Re Carlo è apparso in pubblico stringendo le mani dei sudditi la scorsa domenica, 31 marzo, in occasione della funzione di Pasqua. È stata la sua prima uscita pubblica dopo l'annuncio della malattia e, al suo fianco, c'era la sua amata Regina Camilla che sembrerebbe aver dettato delle nuove regole a Buckingham Palace. Secondo una recente indiscrezione, infatti, la regina consorte sembrerebbe aver obbligato il Re a seguire una certa alimentazione per fare in modo che riprenda facilmente le forze. La nuova dieta del Re Re Carlo era conosciuto per essere solito saltare i pasti, quali il pranzo o la cena. A dichiararlo è stata l'esperta Sally Bedell Smith - una biografa reale - che nella sua newsletter Royal Extra ha affermato: «La Regina Camilla ha svolto il doppio dovere, rappresentando il re negli impegni in Gran Bretagna e occupandosi del suo conforto a casa. Adesso sta provvedendo anche alla sua dieta, obbligandolo a non saltare i pasti. Dopo decenni passati a saltare il pasto di mezzogiorno per dedicare più ore al lavoro, all'età di 75 anni ha deciso di pranzare con un piatto completo». Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 16:19

