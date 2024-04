«Harry geloso del rapporto tra William e Camilla», il sospetto dietro l'avvicinamento tra il principe e la regina

di Dajana Mrruku

Due principi che litigano per avere le attenzioni di una regina. Potrebbe sembrare l'inizio di una commedia romantica, ma non non ci sarebbe nulla di più lontano dal vero. Il principe Harry avrebbe notato un notevole avvicinamento tra William e Camilla, durante la sua breve visita a re Carlo, dopo l'annuncio del tumore e dell'inizio delle cure, lo scorso febbraio. La situazione avrebbe insospettito il principe che si sarebbe preoccupato per il legame nato tra i due. Il motivo? Nel suo libro "Spare", Harry raccontava a gran voce il pessimo rapporto tra il fratello maggiore William e la nuova moglie del papà Carlo. Che cosa sarà successo nel frattempo?

Andiamo a scoprire le dichiarazioni del libro del principe e l'evoluzione del rapporto figliastro e matrigna.

Le dichiarazioni di Harry

Il principe Harry e il principe William non vanno molto d'accordo e gli ultimi avvenimenti sono la prova lampante che il loro bellissimo rapporto è ormai un ricordo. La freddezza dei gesti e degli incontri non è passata inosservata, anche se c'è ancora chi spera che i due possano un giorno far pace e Harry possa tornare a Buckingham Palace.

Harry avrebbe dichiarato di non credere al bel rapporto che si sarebbe instaurato tra William e Camilla. Come riporta il Mirror, l'esperto Tom Quill ha rivelato che Harry «Non si fida davvero del fatto che William vada d'accordo con Camilla. Harry lo vedrà come un tradimento. È rimasto scioccato quando William si è reso conto che Camilla non è il mostro che pensavano di lei quando erano bambini, ma che è in realtà una donna piuttosto simpatica. È eccezionalmente brava ad ascoltare ed è molto comprensiva e William ha avuto bisogno di questo tipo di sostegno in questo periodo. Harry d'altra parte vede questo come un altro esempio di William che si allontana da lui e gli volta le spalle, perché per Harry, Camilla era la matrigna malvagia di allora, e lo è ancora. È tutto molto triste, ma dimostra che l'enorme divisione geografica tra i fratelli - Harry in America, William a Londra - è diventata una manifestazione fisica della loro separazione emotiva».

