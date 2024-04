Carlo e Camilla, il 9 aprile festeggiano 19 anni di matrimonio. L'anticipazione: «Ecco come sarà il loro momento romantico»

di Cristina Siciliano

La loro relazione non è stata proprio «da favola», ma finalmente sembra che la loro storia abbia un lieto fine. Re Carlo e Camilla stanno per coronare diciannove anni di matrimonio insieme. Nonostante entrambi fossero sposati infatti, questa storia d’amore è stata portata avanti negli anni sino a sfociare nel matrimonio. E proprio il 9 aprile la coppia potrà festeggiare l'anniversario di nozze. Carlo e Camilla, amanti eterni, hanno reso ufficiale la loro unione il 9 aprile del 2005, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Una cerimonia semplice e lontano da clamori, come solo un secondo matrimonio reale può essere. Alla luce però del periodo buio che sta vivendo la famiglia reale a causa dei problemi di salute del sovrano e di Kate Middleton, i due non avrebbero intenzione di organizzare «grandi celebrazioni».

L'indiscrezione

Secondo Grant Harrold, che in passato ha lavorato per la famiglia reale e conosce bene le dinamiche interne del Palazzo, re Carlo e Camilla festeggeranno in privato la data che ricorda il giorno in cui sono diventati marito e moglie.

«Non posso credere che quest'anno siano 19 anni - ha sottolineato Grant Harrold -.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA