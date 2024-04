Re Carlo come sta, la risposta positiva al trattamento del tumore e la richiesta ai suoi assistenti

Pare che dopo aver iniziato il trattamento per il cancro che lo affligge, Re Carlo III d'Inghilterra sia determinato a riprendere pienamente il suo ruolo pubblico. Si dice che abbia richiesto ai suoi collaboratori di accelerare i preparativi per una visita di Stato in un paese lontana, già programmata per due settimane, dopo aver constatato dei progressi incoraggianti nel suo trattamento contro la malattia.





Il trattamento

Le cure contro il cancro, a quanto pare, stanno avendo successo e il monarca sembra essere pronto a tornare in campo più forte di prima. Ma come sta davvero adesso il sovrano? E perché mai ha deciso di riprendere in mano la sua attività da sovrano in una maniera così impegnativa come quella che si confà ad un viaggio dall’altra parte del mondo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 12:23

