Pamela Prati e il "baby" fidanzato: «Ha 19 anni? Che problema c'è... E' molto intelligente, ecco cosa facciamo assieme»

Pamela Prati, qualche mese fa, aveva molto fatto parlare di sé perché aveva cominciato a frequentare un modello 19enne, Simone Ferrante, di 45 anni più giovane di lei. I due, in alcune foto scattate dai paparazzi, sembravano essere molto contenti e davvero felici della loro storia d'amore. In una recente intervista, la showgirl ha spiegato il suo rapporto con Simone e ciò che più amano fare insieme.

L'intervista a Pamela Prati

Pamela Prati è stata ospite de La Vita in Diretta dove ha raccontato la sua storia d'amore con il modello Simone Ferrante, commentando la vita sentimentale della cantante Cher: «Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì, ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme».

Pamela Prati ha da poco concluso la sua avventura a Tale e Quale Show dove si è messa in gioco cantando, ballando e, ovviamente, interpretando vari artisti internazionali e non. La showgirl ha rivelato, anche sui social, di essersi divertita molto e con una dedica ha ringraziato Loretta Goggi che è una delle giurate del programma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 15:55

