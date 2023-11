Grande Fratello, diretta 9 novembre: Massimiliano contro tutti. Sorprese per Fiordaliso e Vittorio. Questa sera nuovo eliminato

Televoto affollatissimo per la diretta della 18 esima puntata del Grande Fratello. In nomination ben sette concorrenti, uno di loro questa sera sarà eliminato. Ci sarà spazio per le sorprese, per l'amore e ovviamente per le immancabili liti all'interno della casa.

Anticipazioni

Giovedì 9 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici.

Grandi sorprese per alcuni degli inquilini: Fiordaliso - rinata nella Casa dove dimostra grande vitalità - avrà la possibilità di riabbracciare i suoi amatissimi quattro fratelli; anche l’enigmatico Vittorio - poco capito dal gruppo per la sua riservatezza - riceverà la visita inaspettata di sua madre.

Dopo due mesi di corteggiamento serrato, è arrivato il bacio tra Paolo e Letizia…Ma subito la ragazza frena. Nel corso di quello che sembrava essere un normale pranzo nel loft di Cinecittà, Massimiliano Varrese si è sfogato con i suoi compagni d’avventura accusandoli di non avergli riconosciuto il merito di aver regalato un nuovo clima rilassato alla Casa.

L’affollatissimo televoto vede protagonisti Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio. uno di loro sarà eliminato.

