Grande Fratello, Letizia smaschera Massimiliano: «Ha detto che si annoiava e voleva litigare». Cesara Buonamici: «Te la canti e te la suoni»

Dietro lo sfogo dei giorni scorsi di Massimiliano Varrese contro gli inquilini della casa del Grande Fratello c'è molto di più di un semplice malessere. Durante la diretta di giovedì 9 novembre è Letizia a buttare giù la maschera dell'attore. Ma andiamo con ordine.

La lite

Da quando Massimiliano Varrese ha fatto pace con Beatrice Luzzi è entrato, a suo dire, in un cono d'ombra, c'è rimasto male per non essere stato votato come preferito dai suoi inquilini. Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 9 novembre Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento con tutti i concorrenti.

«Tre settimane fa quando c'è stata tutta la querelle di Heidi .

La reazione della Buonamici

«Massimiliano sei tornato un po' il Marchese del Grillo - scherza Cesara Buonamici - Te la sei cantata e te la sei suonata da solo. Vuoi essere ringraziato per aver fatto pace con Beatrice? Ditegli grazie e stop»

Varrese smascherato

Mentre tutti i concorrenti sono sconcertati dalla reazione spropositata di Varrese prende la parola Letizia «La sera prima mentre mi lavavo i denti Max ha detto "io mi sto annoiando, domani con chi litigo? sennò esco", allora il giorno dopo ha fatto tutto quello e allora ...».

«Complimenti a tutti - risponde in modo ironico Varrese - Il mio sbrocco è iniziata con una finta litigata con Rosy poi è degenerata».

