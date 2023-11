Grande Fratello, il fidanzato di Angelica contro Greta: «Non accetto lezioni da una tentatrice di Temptation Island»

Serata intensa per Angelica Baraldi. Dopo aver superato la nomination ha dovuto affrontare la fidanzata di Mirko Brunetti, Greta, che l'ha definita "gatta morta". Ma per l'account manager di un'azienda di informatica il Grande Fratello le ha riservato la sorpresa più bella, il suo fidanzato Riccardo.

Coccole d'amore

Uno dei momenti più belli della 17esima puntata del Grande Fratello è stato l'incontro tra Angelica e il suo fidanzato Riccardo.

«Ragazzi Esisto! - esordisce sdrammatizzando Riccardo - Io sono molto fiero di te, la mia famiglia è fiera di te e sappiamo quello che sei, non avvelenare la tua anima pura e candida e sono felice che tante persone hanno riconosciuto in te questa purezza. Hai un rapporto perfetto con tutti, tutti ti vogliono bene: Mirko, Giampiero, forse poteva evitare quella parole ma lui ti vuole bene, ti puoi esporre di più, forse per i tuoi pregressi familiari e dei tuoi precedenti fidanzati ti bloccano, non farlo».

Poi la frecciarina a Greta: «Quello che è successo stasera non ti deve frenare io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. Noi siamo gente comune certe cose lasciamole sui social». Poi prosegue parlando ad Angelica «Chi ti vuole bene valuta le tue cose, io so chi sei, io so giudicare, so quello che pensi e quello che provi. Ma poi che significa che tocchi un uomo e ci provi? Ma non esiste. Gelosia è un mix di insicurezza e poca fiducia. Non è vero che ti giudicano negativamente, chi lo fa sbaglia. Lotta per quello che reputi giusto, voglio te, credo in te essere qui è paradossale ma lo faccio per te».

