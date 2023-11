Grande Fratello, Greta Rossetti attacca Angelica: «Gatta morta. Ti sei buttata su Mirko perchè in nomination». La reazione di Anita: cresci

Il triangolo Anita - Angelica - Mirko ha infastidito molto Greta Rossetti. L'ex corteggiatrice di Temptation Island è entrata nella casa del Grande fratello per un confronto faccia a faccia in particolare con Beatrice che definisce senza troppi giri di parole "gatta morta".

La lite

Nella casa del Grande Fratello stanno nascendo dei flirt “sotterranei”. In particolare Anita, in modo più sfacciato, e Beatrice, più light, hanno mostrato qualche interesse per Mirko Brunetti che non disdegna queste attenzioni. Attenzioni che non sono sfuggite allo sguardo attento di Greta Rossetti.

L'ex concorrente di Temptation Island e fidanzata di Mirko ha voluto però un confronto diretto solo Angelica che nella casa, secondo lei è stata sfacciata nel ballo e si è cambiata apposta solo per provocare il suo Mirko. «Quello che hai visto è quello che penso, per me sei una gatta morta - dice Greta senza mezze misure - Io ho tanti amici maschi e non mi metto un vestito inguinale per ballare, sei tornata apposta per ballare con lui.

«E' una dinamica (quella di ballare con Mirko ndr.) - sottolinea Greta - che hai creato per non essere eliminata, perchè lui è un buono, un ingenuo. Da fidanzata non prendi un ragazzo fidanzato e ci ballo così, io non lo faccio».

«Io faccio come mi pare - ribatte Angelica - non mi devi giudicare tu per come mi vesto. Non mi sembra un discorso maturo il tuo, ma non rispecchia la realtà dei fatti. Quello che hai visto non è la realtà, io dormo tranquilla stanotte».

A difendere la sua amica arriva Anita «Ho un sacco di amici maschi mi ci abbraccio e mi strattono, non significa nulla, sono cose banali perchè non abbiamo 16 anni. Scrivere su Instagram si poteva evitare, siamo adulti...stiamo alle storie Instagram? A me sembra una roba social, magari sei tu a volere la luce. Io Angelica la conosco e ha parlato solo di Ric. Penso che tra te e Mirko ci siano tante cose irrisolte e questo fa parte della tua insicurezza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 08:10

