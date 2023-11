Grande Fratello, Mughini choc contro Angelica: «Futuro da zo***la». Lei lo attacca e lui risponde: offeso e furibondo

La battutaccia di Giampiero Mughini nei confronti di Angelica («Se continui così hai un futuro da zoc*ola»), apre la diretta della puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre. La casa è divisa in due e Alfonso Signorini chiede un nuovo confronto tra i due protagonisti.

Le provocazioni

Le parole usate da Mughini hanno fatto molto soffrire Angelica. Lo scrittore non ha mai ritrattato quella che a suo dire è stata solo una battutaccia goliardica, anche Cesara Buonamici prova a farlo ragionare «Da uomo quale sei, Giampiero, non puoi non capire il dispiacere di quella ragazza».

«So che Giampiero non voleva offendermi - spiega Angelica - e quella mano era un mi piace e scusa.

Beatrice Luzzi non la giustifica: «Sicuramente lei ha avuto questa preoccupazione per la famiglia, ma mi aspettavo che spezzasse una lancia nei confronti di Giampiero capendo quali erano le intenzioni sue. Sarebbe stata una persona generosa, ma la puntata è stata molto dura per Giampiero»

Giampiero Mughini resta fermo sui suoi passi «Sono ancora più indignato. Sentirmi dire alla mia età di mancare pesantemente di rispetto a una ragazza giovane e mia cara amica penso sia ignobile. Io non sono offeso, sono furibondo. Confermo l'affetto per Angelica dal primo minuto».

