Grande Fratello, Angelica piange dopo essere stata chiama "zo**ola". Mughini furioso: «Mai stato così offeso»

Le parole hanno un peso, ma non secondo Giampiero Mughini. Lo scrittore, durante la festa di Halloween ha consigliato Angelica di evitare determinate mosse per non sembrare un "zo**ola". Parole che fuori la casa del Grande fratello hanno scatenato il putiferio. Angelica durante la puntata di giovedì 2 novembre è scoppiata a piangere. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Angelica piange dopo essere stata chiama "zo**ola". Mughini furioso «Mai stato offeso»

Battuta infelice

Durante la serata a tema Halloween Angelica, molto vicina a Mughini, è stata avvicinata da quest'ultimo che con fare paterno le ha detto «Fai sovente un movimento, una mossa che risulta volgare...a mio giudizio è una mossa che puoi attenuare».

Fin qui nulla di male se non fosse che poi ha continuato dicendole: «Se continui così hai un futuro da zo**ola», Angelica sul momento è stupita ma non ne fa un dramma, si sfoga con le amiche ma la storia finisce lì, anche il rapporto tra i due non sembra subire danni.

Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre però Alfonso Signorini ha voluto chiarire con entrambi, perchè queste dichiarazioni fuori hanno avuto un impatto molto importante: «Non diciamo assurdità - ribatte Mughini - non ci posso credere che lei da me si aspetti qualcosa di negativo.

«Sinceramente ci sono rimasta male - sottolinea Angelica - lui lo sa, sono parole un po' pesanti nei confronti di una ragazza, ma non mi ci rivedo nè nell'essere una poco di buono nè ballare in modo volgare. Sono spesso in difficoltà a rispondergli, so benissimo che non mi ritrovo in quelle parole e so che non intende quello ma mi far star male». Signorini però non ci sta. «In grande franchezza non puoi negare che una tua battutaccia come "hai una carriera di zo**ola alla grande" è ovvio che lei ci resti male».

«Io per primo non voglio snaturare nessuno - prosegue il conduttore - il gusto della battutaccia però non può prescindere dalle reazioni che queste possano comportare». Mughini riceve una pioggia di nomination proprio per questo motivo sottolineando che le parole hanno un peso «Le parole sono neutre - ribatte Giampiero - e vengono caricate dal peso che se ne fa. Era una parola autoironica pronunciata all'amica più grande che ho in questa casa, io mi sento offeso da questo».

«La parola Zoccola io non la vorrei sentir dire neanche per scherzo» sottolinea la Buonamici, ma Mughini proprio non riesce a sopportare quest'onta «Mai sono stato offeso come in questo modo, offeso soprattutto perchè si dica a me di non saper usare la lingua italiana in una precisa circostanza e persona. Era una battutaccia da due soldi che ho dimenticato dopo tre secondi, mentre trasmessa da voi e vista milioni di persona ha assunto un'importanza che non meritava in nessun modo volevo offendere una persona. Mi sembrava di aver chiarito ampiamente con Angelica questa cosa e quindi sepolta, non posso che prenderne atto. In un senso profondo della mia sensibilità è una cosa lancinante».

