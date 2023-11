Grande Fratello, Signorini furioso con i concorrenti: «Avete stufato. Meglio se ve ne andate»

La sedicesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 2 novembre, parte con Alfonso Signorini carico a molla contro i concorrenti della casa. Il conduttore non ha apprezzato l'atteggiamento di alcuni di loro che sui social vengono definiti addirittura "comodini".

La sfuriata

Ciro in crisi vuole abbandonare la casa del Grande Fratello, Letizia che piange per l'ex, Paolo in veste di consolatore, Angelica che non ha un ruolo nella casa se non parlare del proprio fidanzato perfetto, tanto che alcuni pensano che non esista .

Alfonso Signorini ha preso al balzo lo sfogo di Fiordaliso per una bella ramanzina ai concorrenti della casa: «Questa sera ho il dente avvelenato, questi ragazzi sono un po' in crisi per tutto, mi sono un po' stufato, statevene a casa vostra».

Signorini ne ha per tutti, anche per Ciro: «Sei al Grande Fratello hai tanto insistito anche basta, da quando sei entrato, a parte qualche eccezione ti sei solo lamentato, devi darti una mossa.

