Grande Fratello, Beatrice Luzzi attacca Giuseppe Garibaldi dopo la lettera: «Essere disumano e becero. Pronto a tutto»

Dopo aver superato indenne il televoto del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non è tornato il sereno. Durante la puntata di lunedì 30 ottobre Alfonso Signorini ha svelato che il concorrente, convinto di uscire, aveva scritto una lettera per la sua ormai ex fidanzata.

Grande Fratello, scivolone di Garibaldi su Beatrice: «Si è infilata lei nel mio letto. È solo una cretina». Il rimprovero di Signorini

Grande Fratello, Beatrice attacca Garibaldi «Essere disumano e becero. Pronto a tutto»

Grande Fratello, diretta 30 ottobre: Valentina eliminata

La lettera

Tra Beatrice e Giuseppe è davvero tutto finito. La nomination e gli scivoloni di Garibaldi hanno fatto sì che Beatrice mettesse definitivamente un punto alla loro storia.

«Una volta uscito di qui spero di conoscere i tuoi figli - dice Garibaldi - e di scusarmi con loro, qui dentro non ci accorgiamo ma la situazione è pesante. Io non mi sono mai permesso di dire delle cose alle donne, qui dentro l'ho fatto e non mi piace».

Bea: “Addirittura scrivi la lettera davanti al pubblico, che vergogna.. che essere disumano che sei Giuseppe.

Sei pronto a tutto.. una cosa vergognosa”



MADRE MENTRE SEPPELLISCE VIVO IL TROGLODITA DI GARIBALDI 🔥🔥🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/JJMfbdpqFD — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) October 30, 2023

Mentre Beatrice e Giuseppe rientravano in casa dopo l'esito delle nomination la Luzzi ha attaccato duramente Garibaldi: «Sei un essere disumano, becero. Pure la lettera in puntata ti sei giocato. Tutte se le è giocate. Sei pronto a tutto... una cosa vergognosa». Lo sfogo viene ripreso dai social che pubblicano il video su twitter.

Beatrice è pentita della sua storia dentro la casa del Grande fratello e in uno sfogo con Ciro ammette«Sono stata imprudente, stupidamente imprudente e continua a mettermi in grande difficoltà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 08:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA