Grande Fratello, diretta 30 ottobre: Massimiliano e Beatrice sempre più vicini. Questa sera nuova eliminazione

Massimiliano Varrese, Beatrice, Giuseppe, Grecia e Valentina sono a rischio eliminazione questa sera durante la puntata di lunedì 30 ottobre, che seguiremo in diretta su Leggo.it. La vicinanza tra Beatrice e Massimiliano fa discutere, ma anche tra Paolo e Letizia qualcosa si sta muovendo. Infine sorpresa per Grecia e nuove nomination.

Anticipazioni

Lunedì 30 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Televoto importante quello di stasera che vede protagonisti: Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Giuseppe, Grecia e Valentina. Un’eliminazione che farà rumore. Fa molto discutere l’avvicinamento che c’è stato, negli ultimi giorni, tra i due antagonisti per eccellenza della Casa: Massimiliano e Beatrice. Riscoperta armonia o semplice strategia di gioco (visto il rischio eliminazione per entrambi)?

A proposito di nominati, una visita totalmente inaspettata attende Grecia. C’è chi si dispera per ciò che invece ha già detto. È il caso di Giuseppe Garibaldi, pentito per le parole usate nei confronti di Beatrice che non sembra intenzionata a perdonargli l’uscita infelice. Mirko, conteso tra Perla e Greta all’esterno della Casa, inizia a riscuotere consensi anche all’interno del loft di Cinecittà dove, nel frattempo, Letizia e Paolo sembrano essere sempre più vicini. Dopo la lettera del fidanzato della ragazza, i due mettono alla prova con maggiore libertà i propri sentimenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 17:01

