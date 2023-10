Grande Fratello, Perla commuove tutti con la sua lettera d'amore, ma Mirko chiude ogni possibilità: «È finita»

Dopo Greta per Mirko Brunetti è arrivato il momento di incontrare la sua ex Perla Vatiero. Durante la puntata del Grande fratello di giovedì 26 ottobre, l'ex concorrente di Temptation Island ha ascoltato la video lettera di Perla che ha commosso tutti.

La lettera

Durante la puntata di giovedì 26 ottobre Alfonso Signorini ha mostrato a Mirko Brunetti una video lettera della sua ex fidanzata Perla Vatiero. Dopo il messaggio incriminato e cancellato anziché infierire sulla crisi tra Mirko e Greta, Perla ha mandato una bellissima lettera d'amore al suo ex.



«Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo.



La voce di Perla dapprima ferma si rompe e prosegue commossa «Ora è una persona diversa che ti sta parlando, più matura, che ti augura ogni bene. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un’altra persona. Tu sei stato l’amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa ‘portare dentro’, ed è proprio così: io ti porterò dentro di me».



Se in studio sono tutti emozionati, Mirko è decisamente più lucido: «Non mi aspettavo una lettera così - commenta incredulo Mirko - però conosco Perla, quello che abbiamo fatto insieme. Io ho sempre detto che rimarrà una delle persone più importanti della mia vita, però arriva il momento in cui bisogna essere maturi e capire che non basta solo l’amore e il sentimento, anche se tra di noi ormai era finito, ma si devono incastrare tante cose. Il motivo della rottura con Perla non è Greta. Greta arriva nel momento in cui io capisco e prendo coraggio nel capire che era finita. Io e Perla ci stavamo solo facendo del male a vicenda, era diventata una relazione tossica»

