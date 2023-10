Cristiano Malgioglio contro Mahmood e il singolo "Cocktail d'amore": «Hai copiato il mio titolo, cambia lavoro»

Mahmood ha annunciato il suo ritorno con "Cocktail d'amore", il nuovo singolo in uscita il 3 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il titolo però del nuovo singolo ha mandato su tutte le furie Cristiano Malgioglio che come sempre non ha usato mezze «Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale».

Cristiano Malgioglio furioso per il "Cocktail d'amore" di Mahmood: «Cambiasse lavoro»

Malgioglio furioso

E' davvero su tutte le furie Cristiano Malgioglio dopo aver scoperto che il nuovo brano di Mahmood lanciato oggi si chiama "Cocktail d'amore", proprio come uno dei suoi più grandi successi. «Sono arrabbiato - scrive sulle storie Instagram e raggiunto al telefono dall'Adnkronos ha confermato - Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore».

«Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo - prosegue arrabbiatissimo - Sono fuori di me.

Come se non bastasse Malgioglio dà del copione a Mahmood e gli consiglia di cambiare lavoro «Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 23:48

