Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini imita Madame. Il giudizio di Malgioglio: «Mi hai fatto male»

di Redazione Web

Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti, continua a stupire il pubblico con nuove performance. Nell'ultima puntata, i dodici concorrenti in gara si sono esibiti con nuove imitazioni e sono stati giudicati da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, a cui si è aggiunto, come di consueto, il quarto giudice, ossia Alessia Marcuzzi. A catturare l'attenzione non solo del pubblico ma anche dei giudici è stata Ginevra Lamborghini. L'ex gieffina ha cantato "Il Bene nel male" di Madame ed ha ricevuto tantissimi complimenti da parte dei giudici. Tutti tranne uno: Cristiano Malgioglio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Ballando, Wanda Nara vola a Istanbul insieme a Pasquale La Rocca: la festa per la figlia e il pranzo con Icardi

Valeria Bruni Tedeschi, la scena hot nel film fa infuriare il fidanzato 26enne. «Scenata di gelosia»

Le parole di Cristiano Malgioglio

La performance di Ginevra Lamborghini ha convinto la maggior parte del pubblico e anche gran parte della giuria.

Tuttavia, l'ex gieffina è riuscita a classificarsi al secondo posto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA