Dopo lo studio del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sposta in spiaggia e lo fa insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli. Saranno loro i nuovi conduttori di "Ex on the Beach Italia", ed ereditano lo scettro da un'altra coppia d'oro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ecco chi ci sarà nel cast e quali saranno le novità di quest'anno.

Fiorello: «Sanremo 2025? Io lo farei condurre a Fazio e Fedez»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla guida di Ex on the Beach: ecco il cast e tutte le novità

Alessandro Basciano: «Grazie a Verissimo ho potuto rivedere mia figlia Celine». Il trasloco e il futuro senza Sophie Codegoni