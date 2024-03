Giulia Salemi, insulti dall'hater: «Sei ingrassata e hai molte rughe». La sua risposta è esemplare

Giulia Salemi è una delle influencer italiane più seguite su Instagram. La sua simpatia e semplicità hanno conquistato tutti durante le sue partecipazioni alle varie edizioni del Grande Fratello, prima come concorrente (per due volte nelle edizioni Vip) e poi come commentatrice dei social o, come preferiva definirla Alfonso Signorini, “la bastar*a con il tablet”. Giulia non ha mai avuto molti hater o almeno così sembrava. L'influencer ha voluto condividere un messaggio di cattivo gusto di un utente che la accusava di essere ingrassata.

La sua risposta è stata esemplare.