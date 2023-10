Tale e Quale Show, Paolantoni e Cirilli puntano alla vittoria con i "Village People": Maria Teresa Ruta sostituita dalla figlia Guenda Goria

di Redazione web

Un nuovo appuntamento in prima serata con “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 20 ottobre alle 21.25 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

I protagonisti

Nella quinta puntata Ginevra Lamborghini se la vedrà con Elodie, Ilaria Mongiovì interpreterà Shakira, Pamela Prati si metterà nei panni di Renato Zero, Jasmine Rotolo proverà il bis con Rihanna, Jo Squillo avrà le sembianze di Annie Lennox, Alex Belli si metterà alla prova con Mr. Rain, Gaudiano tenterà di mantenere la vetta della classifica con Hozier, Licitra onorerà il ricordo di Alex Baroni, Scialpi imiterà Nick dei Cugini di Campagna mentre i ‘ripetenti’ Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni porteranno sul palco i Village People (chi saranno i due ‘colleghi' che li affiancheranno in questa occasione?). Maria Teresa Ruta ha subìto un piccolo infortunio durante le prove e sarà sostituita dalla figlia Guenda Goria.

Come da prassi, tutte le interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice a sorpresa che sarà ‘tale e quale’ a un personaggio famoso.

Appuntamento fisso è quello con gli “imitatori del web” che, grazie alle centinaia di video amatoriali inviati in redazione, offrono una parentesi di spettacolo sempre più colorata e divertente e saranno prossimamente protagonisti di “Tali e Quali”.

I video con le imitazioni possono essere inviati al sito www.taleequaleshow.rai.it “Tale e Quale Show” è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 22:10

