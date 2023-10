Chiara Ferragni, il nuovo super attico è (quasi) pronto: la piscina lascia tutti senza parole

Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno fatto un sopraluogo nel nuovo attico Ferragnez per vedere l'avanzamento dei lavori, l'influencer ha poi aggiornato i suoi followers. L'appartamento in zona City Life è su due piani con una vista spettacolare su Milano, ed è ormai quasi pronto. In un'occasione precedente l'imprenditrice aveva mostrato sui social la cucina ad isola, che ora conferma essere pronta, e il bagno in marmo. Queste parti della casa avevano scatenato molte critiche da parte dei followers, che avevano commentato: «Non sembra la casa per una famiglia giovane ma un mausoleo».

