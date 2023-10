Fedez lancia la sua squadra di X Factor: «Credo nella mia scelta»

di Redazione web

Fedez, dopo l' 'ok' ricevuto di recente dai medici per partecipare a X Factor come giudice, ha parlato ai microfoni di RTL 102.5, riguardo alle sue scelte all'interno del programma, in merito ha dichiarato: «La mia squadra? Se l'ho scelta è perché credo che sia forte. L'effetto che la mia situazione ha generato sulle donazioni è una cosa buona». Fedez è stato ospite di RTL 102.5, la radio di X Factor 2023. Durante «The Flight», in compagnia di Matteo Campese e La Zac, il giudice di X Factor ha svelato qualche anticipazione sulla puntata di stasera. «Questa sera ci sono gli Home Visit, una novità perché si tratta di due interi giorni con i concorrenti», racconta Fedez a RTL 102.5.

Home Visit

Gli Home Visit sono la fase conclusiva delle selezioni di quest'anno, il momento in cui i 4 giudici individueranno i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. Un mestiere, quello del giudice, che Fedez conosce piuttosto bene. «Le esibizioni vanno viste settimana per settimana, anche in base alle puntate. Non si può avere un percorso prestabilito, devi essere agile anche a fare cambiamenti dell'ultimo minuto. Ora, come giudice, mi sento più sciolto. Non ci tengo particolarmente a vincere, faccio X Factor da sette anni. È una gara, se vinco sono contento, ma se non vinco, pazienza. Tendenzialmente, non mi occupo dell'aspetto visivo delle esibizioni; ci sono altri che se ne occupano.

«Per fare X Factor il mio medico mi ha fatto un certificato, ho fatto tutti gli esami del caso e ora abbiamo il via libera. Se mi hanno dato l'ok per fare X Factor vuol dire che sto meglio, una buona notizia. L'effetto che la mia situazione ha generato sulle donazioni di sangue è sicuramente una cosa buona, stiamo costruendo un progetto con AVIS e Comune di Milano per un evento in piazza Duomo che annunceremo a breve», conclude.

