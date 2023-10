Fedez, il cane Paloma e la sorpresa inaspettata: «Ci tiene a farmi regalini»

di Redazione web

Fedez, famoso rapper e marito dell'influencer Chiara Ferragni, dopo il ricovero in ospedale si gode la vita tranquilla nella sua abitazione a Milano. Il cantante in questi giorni ha trascorso molto del suo tempo con i figli, Leone e Vittoria, e con la moglie. Qualche giorno fa il rapper ha anche festeggiato il suo compleanno e per l'occasione la famiglia si è riunita per celebrare insieme i suoi 34anni.

Valentina Ferragni, gli auguri di compleanno a Matteo Napoletano: «Lontani ma vicinissimi»

Chiara Ferragni, la romantica dedica a Fedez: «Qui ero incinta di Vittoria ma nessuno lo sapeva»

Il nuovo cane Paloma

Da qualche tempo, dopo la scomparsa della storica buldog francese di Chiara Ferragni, la famiglia ha accolto in casa una nuova cagnolina, Paloma. Il cucciolo di Golden retriver sta tenendo molta compagnia ai figli della coppia e appare sui social esattamente come gli altri componenti di casa Ferragnez.

Nella 'storie' di Instagram di ieri sera, Fedez ha pubblicato diversi video con la cagnolina, dicendo in modo scherzoso che «la loro relazione può migliorare». Paloma nelle 'storie' è apparsa visibilmente agitata e giocherellona, come tipico dei cuccioli, ed è stata ripresa dal rapper mentre saltava e sul divano e anche mentre mordeva il piede del cantante. La cagnolina poi non si è trattenuta dal lasciare «un regalino» sul tappetto di casa Ferragnez, gesto ripreso dal cellulare e documentato sui social del rapper.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA