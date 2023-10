Diana Del Bufalo e il periodo buio dell'adolescenza: «Ero la stupida che prendeva voti bassi. Odiavo andare a scuola»

di Redazione web

Diana Del Bufalo, attrice e conduttrice televisiva, famosa per il suo lato comico, ma in realtà vista come cantante nel 2010 ad Amici di Maria De Filippi, si è confidata riguardo ad uno suo periodo difficile. L'attrice ha 32 anni e, parlando a 'Oggi', ha detto che il suo lavoro da sogno da bambina era fare l'astronauta o la veterinaria: «Il problema era che per esercitare queste professioni bisognava studiare molto e io non avevo un buon rapporto con la scuola»

Il periodo difficile

Nell'intervista Diana Del Bufalo racconta anche della suo legame con il mondo comico: «A me viene naturale. Fin da bambina ho sempre ironizzato su tutto, mi piaceva far ridere, essere buffa. La mia psicologa mi ha dato una spiegazione interessante: siccome il mondo intorno non mi piace, lo trovo ingiusto, cupo, triste, mi creo una versione clownesca per renderlo migliore e riuscire a sopportarlo. E’ il mio modo di schermarmi da tutto ciò che mi ferisce». Oggi l'attrice sta vivendo un bel periodo, è protagonista al teatro del musical Cabaret e ha anche una bellissima storia d'amore con il fidanzato Patrizio. Tornando al passato però Diana ricorda anche un periodo buio della sua adolescenza: «Mi sono convita di essere stupida e ignorante», poi continua parlando della sua vita tra i banchi: «Il mio periodo scolastico è stato devastante. Non alle elementari, che ho fatto presso una scuola inglese dove sono stata benissimo perché non c’era giudizio, ma le medie e il liceo sono stati terribili».

L'attrice ha continuato a confidarsi spiegando quali erano le sue difficoltà: «C’era un ambiente di sfida, di competizione che portava un sovraccarico di tensione che non riuscivo a sopportare. Ero la stupida che prendeva voti bassi. Venivo trattata male e non ero capita neanche dai professori. Odiavo andare a scuola». Questo periodo difficile però ha avuto anche risvolti positivi per la cantante: «Quando ho cominciato a capire che anche studiando tanto non riuscivo ad apprendere, probabilmente perché avevo la capoccia sempre per aria, pensavo alla musica, non mi interessava nulla di quello che veniva insegnato in aula, mi sono convinta di essere stupida e ignorante.

