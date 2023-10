Damiano dei Maneskin, il bacio hot con Anitta (ex di Simone Susinna). Il cantante: «Non è stato difficile...»

di Redazione web

Damiano David si getta a capofitto in una nuova avventura "lavorativa". La carriera da rock star sta avendo molto successo, con migliaia di fan in giro per il mondo, pronte a rincorrerlo, se necessario, per una foto o una dedica.

Il giovane romano ha voluto mettere alla prova le sue doti attoriali e la prova sembrerebbe essere stata superata. A dirlo è la sua co-star, o, in questo caso, la cantante brasiliana Anitta, la protagonista del proprio videoclip musicale, in cui Damiano si è gentilmente prestato per la parte dell'uomo da sedurre.

Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Anitta, fidanzata per un giorno

Anitta, ex fidanzata dell'attore e modello italiano Simone Susinna, ha pubblicato vari video brevi in cui mostra alcuni backstage del nuovo singolo, "Mil Veces", dove appare anche un biondissimo Damiano David, pronto a sedurre e a essere sedotto dalla bella cantante brasiliana.

La rockstar romana mette in mostra le sue qualità attoriali interpretando un ragazzo muscoloso e seducente, praticamente se stesso, ma per Anitta questo e altro.

«Potete immaginare quanto sia stato difficile girare questo videoclip», ha scritto Anitta sotto al post di backstage dove appare seduta su Damiano David, mani tra i suoi capelli e senza regineso, il seno coperto dalla schiena della rockstar. Durante il videoclip ci potrebbe essere anche una serie di baci molto passionali.

Questa sera, 19 ottobre, uscirà il videoclip ufficiale e i fan non vedono l'ora di vedere le doti attoriali del frontman dei Maneskin. Non è previsto alcun feat (per adesso), ma i fan possono ancora sognare...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 13:11

