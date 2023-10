Damiano David, sexy cuoco a Nashville: «Sei il migliore di tutti»

di Redazione web

Damiano David è molto attivo sui propri profili social, specialmente su Instagram dove, quasi tutti i giorni, posta nuovi contenuti tra cui foto, video e reel. I suoi post riscuotono sempre grande successo e i fan sono letteralmente innamorati di lui: sotto ai suoi scatti compaiono sempre migliaia di like e commenti. Così, è capitato anche nelle foto in cui i Maneskin sono vestiti come dei cowboy e Damiano è ai fornelli.

La storia Instagram di Damiano David

Damiano David e i Maneskin stanno letteralmente conquistando il mondo grazie alla loro musica e al loro carisma che ha conquistato anche i fan oltreoceano. In una delle ultime storie che il cantante ha pubblicato si mostra in una tenuta totalmente differente da quella che è abituato a indossare di solito. Infatti, il frontman della band romana indossa una traversa da cucina nera, un cappello da cowboy e dei guanti di lattice si trova davanti a un piano da cucina per assemblare degli hamburger. La descrizione della foto recita: «Così, quando eravamo a Nashville...».

Inoltre, Damiano ha postato una serie di foto in cui, insieme anche ai suoi compagni, indossano degli abiti che ricordano molto lo stile e il genere country, proprio dello stato di Nashville.

I commenti dei fan

Come capita sempre, anche quest'ultimo post di Damiano David ha riscosso molto successo e i moltissimi dei suoi fan hanno commentato con frasi del tipo: «Sei semplicemente il migliore», «Siete i più sexy di tutti» oppure ancora «Io sono impazzita per i Maneskin».

