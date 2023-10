Maneskin, la band dei record: 4 candidature agli MTV EMA 2023

Annalisa, Elodie, Lazza, i The Kolors e i Maneskin nominati per il Best Italian Act gli MTV EMA 2023. Oltre a questa categoria, però, la band si è accaparrata anche altre tre nomination nelle categorie Best Rock, Best Group e Best Live. Ben 4 nomination in totali, un nuovo record italiano.

Le altre nomination agli MTV EMA 2023

MTV ha annunciato oggi le nomination per gli MTV EMA 2023. Taylor Swift è in testa con sette nomination, tra cui Best Artist, Best Song e Best Video. Olivia Rodrigo e SZA seguono a ruota con sei nomination ciascuna, sempre per Best Artist, Best Song e Best Video. Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj hanno ottenuto quattro nomination ciascuno, tra cui Best Song e Best Artist.

L'evento a Parigi dopo 28 anni

Paris Nord Villepinte, gestita da Viparis, è la sede ufficiale degli MTV EMA 2023. L’evento live segna il suo ritorno a Parigi dal 1995 con un ancora più colorato e coinvolgente spettacolo. Sono ventisei gli artisti nominati per la prima volta, con tre nomination per Jung Kook dei BTS, che segna la sua prima nomination agli MTV EMA come artista solista.

