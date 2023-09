Giorgia Soleri, la replica dopo gli insulti (per i peli) a Venezia: «Scegliere di non depilarsi è lotta femminista»

di Redazione web

Giorgia Soleri (27 anni) è stata una delle protagoniste della quarta serata del red carpet di Venezia dove ha incantato con un abito lungo, di seta, rosso, di Vivienne Westwood. Nonostante il suo look fosse uno dei più apprezzati, ad aver scatenato la polemica sono state alcune sue dichiarazioni fatte poco prima di approdare al Lido di Venezia. L'attivista ed ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, aveva dichiarato che sarebbe stata la prima celebrità a sfilare con le gambe non depilate.

La sera stessa c'è stata molta attesa per il suo ingresso e le sue gambe (non depilate per sua ammissione), e il suo arrivo con l'abito lungo ha lasciato tutti un po' delusi. Mentre gli hater continuano ad attaccarla per il suo «finto femminismo», lei ha deciso di rispondere, ancora una volta.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Carla Bruni diva (8), Giorgia Soleri non depilata (6), Vacchi in canotta (0)

Giorgia Soleri: «Sarò la prima a fare il red carpet di Venezia con i peli sulle gambe». La domanda spiazzante: ti eccito?

Lo sfogo di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri si è sfogata con i suoi follower dopo l'ennesimo attacco sui social. L'attivista ha scritto: «Il corpo, le scelte che compiamo su di esso e l'autodeterminazione sono da sempre al centro del dibattito femminista, con diverse sfumature e significati. Poter essere libere di vestirsi nel modo in cui si desidera, indossare una minigonna o non mettere il reggiseno sono a tutti gli effetti lotte femministe. Così come lo è poter scegliere di non depilarsi senza per questo dover ricevere insulti, ingiurie, molestie e ripercussioni sulla vita privata e pubblica.

Se hai i peli sei sporca, brutta, indesiderabile, una "lurida scimmia" e il ruolo della società sarà quello di ricordartelo ogni volta che può, che i tuoi peli si vedano o meno. torna al tuo posto o paga per aver scelto di uscirne.

Se ti depili/accorci/tingi sei incoerente, ipocrita, falsa, bugiarda. Nonostante la (non) depilazione non sia una scelta definitiva e tu abbia sempre e solo parlato della libertà di poter scegliere, in ogni modo e momento. Torna al tuo posto o paga per aver scelto di uscirne. Se in una foto si vedono i peli, smetti di ostentarli e corri a nasconderti e a nasconderli (nonostante essi siano lì, e facciano parte del tuo corpo esattamente come braccia, piedi, ginocchia), ma, di contro, quando non si vedono l'accusa è nuovamente quella di falsità: ipocrita, dici di avere i peli e poi li nascondi. Stai al tuo posto o paga per aver scelto di uscirne. Se hai i peli neri, abbondanti, lunghi fai schifo, almeno curali, sono osceni. Ma se hai pochi peli, magari chiari e poco visibili, non ti permettere di parlare di peli perché non sei abbastanza titolata a farlo. Da una parte ti urlano che non c'è niente da normalizzare perché "quelli saranno mica peli", mentre dall'altra ti continuano a ripetere che dovresti comunque depilartu perché sei immonda, orrenda, disgustosa. Stai al tuo posto o paga per esserne uscita.

Sono da 48h sotto shi**torm, e il mio corpo analizzato, giudicato e studiato in ogni dettaglio costantemente, giorno e notte. Tutto questo per essermi permessa di dire, ironicamente, che forse ero la prima a fare un carpet in Italia con i peli delle gambe visibili. Perché son troppo pochi per parlarne, ma li hai e fai schifo comunque, salvo poi non vedersi in ogni occasione e quindi farti risultare ridicola e ipocrita, è faticoso».

Il lungo sfogo social ha permesso a Giorgia Soleri di chiarire un'altra volta la sua posizione in merito alle sue dichiarazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA