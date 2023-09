Giorgia Soleri a Venezia per il Festival del Cinema, la grave dimenticanza: «Non posso vivere senza...»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha raccontato ai suoi follower che sarà al Festival del Cinema di Venezia e che potrebbe calcare il Red Carpet per la terza serata che si preannuncia magica. Purtroppo, nel fare la valigia, Giorgia ha dimenticato di inserire un oggetto che per lei è essenziale a causa della sua vulvodinia. Nonostante, come ha dichiarato l'attivista, i sintomi della malattia siano in remissione, lei non può rinunciare a questo oggetto che sta cercando di acquistare in città.

Giorgia Soleri e i sintomi della vulvodinia

Giorgia Soleri ha combattuto e combatte tutt'ora la vulvodinia. La giovane attivista ha fatto delle sue debolezze, la sua forza, raccontando ai suoi follower la sua malattia cronica che, tuttavia, colpisce 1 donna su 6. In molte si sono riconosciute nei sintomi, tanto da aver indagato ulteriormente per poi arrivare alla diagnosi.

Nonostante i sintomi, per Giorgia Soleri, siano in remissione, la giovane attivista non può viaggiare senza il suo termoforo, ovvero un cuscino riscaldante da poggiare sul ventre in caso di dolori.

«Non posso vivere senza il termoforo, devo cercarlo a Venezia o farmelo spedire in hotel», ha raccontato ai suoi fan, che rimangono in attesa di scoprire se la ragazza sfilerà nel Red Carpet di oggi pomeriggio, oppure nei prossimi giorni.

