Giorgia Soleri, critiche dagli hater: «Troppo al centro dell'attenzione». Ma non è come sembra

Giorgia Soleri è al centro di una polemica che vedrebbe il suo protagonismo fare da padrone nel bel mezzo di un flusso social contro le violenze di genere e i fatti accaduti a Palermo ai danni di una 19enne.

Nello specifico, infatti, l'influencer e attivista 27enne ha condiviso il suo pensiero sui social in uno sfogo che però ha subito delle critiche: ecco cosa è successo.

Giorgia Soleri, lo sfogo social: «Decidete da che parte stare». Lo striscione a Palermo

Il post della discordia

Giorgia Soleri è tornata a parlare di violenza di genere dopo che gli aggressori di una 19enne siciliana sono stati arrestati.

«In queste ore, tra la recente notizia dello stupro di Palermo e il 75º femminicidio dall’inizio del 2023, ho letto - seppur in modo diverso - lo stesso, devastante dolore. La stessa stanchezza, la stessa rabbia. Lo stesso strazio. Non farò ulteriori analisi, non avrei altre parole da aggiungere a quelle che sono state dette e scritte. Ma so che siamo esauste. Sfinite, sfibrate. Siamo arrabbiate. E siamo terrorizzate», ha scritto sui social Giorgia Soleri. Ma qualcosa è andato storto.

L'attivismo incompreso

Il post di Giorgia Soleri continuava con uno sfogo che aveva sempre per protagonista le donne, in generale, e se stessa in quanto tale. Ma su Twitter un'ondata di critiche ha travolto l'influencer in quanto rimproverata di mettersi al centro dell'attezione.

Giorgia Soleri, nello specifico, è stata accusata di egocentrismo così da domandarsi su Instagram se avesse senso il ruolo che prova a svolgere oggi per la sua community e quindi quanto e quando valga la pena parlare o tacere. In molti, però, l'hanno sostenuta, capendo il significato delle sue parole ed esortandola a continuare.

