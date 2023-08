Giorgia Soleri, il "flirt estivo" a Stromboli: «Su quest’isola amoreggio con tutti». Ma non è come sembra

di Redazione web

In vacanza a Stromboli, Giorgia Soleri si dedica al relax in spiaggia con gli amici. Le foto bollenti in topless pubblicate su Instagram negli scorsi giorni hanno acceso l'attenzione dei fan che si sono complimentati per la naturale bellezza con cui si mostra senza filtri sui social.

Poi, oggi, la confessione: Giorgia Soleri con chi sta intrattenendo un flirt estivo? Scopriamolo insieme.

Il flirt di Giorgia Soleri

Mentre il suo ex Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato avvistato in compagnia di quella che si presume essere la sua attuale frequentazione, la modella Martina Taglienti, con chi è in compagnia l'attivista e influencer Giorgia Soleri?

A confessarlo è proprio lei che sui social ha pubblicato degli scatti con non uno, ma i suoi "flirt estivi": «Io che amoreggio con tutti i micetti dell'isola», ha scritto Giorgia Soleri nelle sue stories di Instagram.

