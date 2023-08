Giorgia Soleri rivela: «A Pechino Express ho dovuto ricorrere alla terapia del dolore d'emergenza»

di Redazione Web

Giorgia Soleri, 27 anni, influencer, modella, scrittrice ed ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, nelle ultime ore, ha parlato della sua esperienza al programma Pechino Express - La via delle Indie e di quanto per lei sia stata una vera sfida a causa delle patologie di cui soffre. Un lungo viaggio per le due attiviste che hanno superato molte sfide ma all'ottava puntata di Pechino Express, Giorgia Soleri e Federica Fabrizi sono state eliminate. E proprio nelle ultime ore, l'ex di Damiano David ha rivelato ciò che è accaduto durante la sua partecipazione al programma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«C'è stato un giorno, a Pechino Express, in cui anche solo tenere in mano la mappa era doloroso - ha raccontato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Sapete questo cos'è? Il risultato di anni di gaslighting medico. Quando mi dicevano "sei esagerata", "forse hai una bassa soglia del dolore", "sei ipocondriaca", "ma è solo ansia", "rilassati". Ora fatico a credere anche al mio stesso dolore».

