Giorgia Soleri attaccata sulla relazione con Damiano: «Coppia aperta per non pensare alle corna?»

Giorgia Soleri è tornata a parlare della sua relazione con Damiano David, cantante dei Maneskin, dopo che l'influencer e attivista ha aperto un box domande sul suo profilo di Instagram, dove i suoi follower, quasi 1 milione, hanno potuto chiederle tutto ciò che volevano. Alcune domande si sono incentrate sulla sua relazione dichiarata "aperta", mentre altre fan le hanno fatto domande sulla sua malattia cronica e sullo stato di salute del papà, operato d'urgenza negli scorsi giorni.

Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande fatte dalle sue fan e ad alcune frecciatine sulla sua relazione aperta con Damiano David dei Maneskin.

Giorgia ha risposto con: «Secondo me avete un'idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita», affermando di essere stata consapevole da sempre delle conseguenze di una relazione aperta e, nonostante ciò, l'ha scelta con determinazione.

Un altro fan l'ha criticata per non aver parlato prima della situazione con Damiano, ma aver rivelato il tutto solo quando si è venuto a scoprire del bacio in discoteca con un'altra ragazza, ma Giorgia Soleri ha replicato immediatamente con: «Ci sono miliardi di cose che non racconto di me, quello che vedete è una minima percentuale della mia vita. Non sapete neanche la metà di tutto».

Insomma, Giorgia sembra essere stata chiara sull'argomento: non ci sono stati tradimenti, lei era consapevole di tutto.

