Giorgia Soleri, la foto con il look anni 2000: «Penso solo a come saranno messe le tue ascelle non depilate»

di Redazione web

Giorgia Soleri si sta godendo le sue vacanze estive in compagnia delle amiche e ha lasciato per un po' le grandi città per rilassarsi in alcune località di mare. Ad esempio, in questo momento, è a San Felice Circeo dove si sta rilassando sempre, però, tenendo aggiornati i suoi follower sui vari spostamenti. Alcuni giorni fa, infatti, era a Matera, a casa della sua amica Federica Fabrizio con la quale ha anche partecipato a Pechino Express. L'influencer sta, quindi, postando diverse foto sul proprio profilo Instagram, anche se, alcuni hater hanno avuto da ridire.

Giorgia Soleri in vacanza: «Le foto che faccio alle mie amiche e quelle che fanno loro a me». Il risultato è esilarante

Giorgia Soleri in vacanza a Matera con Pippi, fan ipnotizzati dall'abito attillato: «Sembri una dea»

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Nel suo ultimo post Instagram, Giorgia Soleri si mette in posa davanti a un tramonto e indossa dei pantaloni neri con un top abbinato sempre dello stesso colore. La pancia scoperta e i tatuaggi in bella mostra ricordano vagamento i look spesso utilizzati negli anni 2000 e, infatti, Giorgia ha scritto: «Io se avessi avuto 27 anni a inizio 2000».

Il suo post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che hanno lasciato commenti positivi e migliaia di like. Qualcuno, però, come spesso accade quando l'attivista pubblica qualche contenuto su Instagram, ha espresso il proprio disappunto con considerazioni poco gradevoli. Alcuni utenti, infatti, hanno scritto: «Se vede questa foto penso solo a come saranno messe le tue ascelle non depilate» oppure, qualcuno ha corretto Giorgia scrivendo: «Ma sei a Latina, quale Circeo?».

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri, spesso, si è espressa sul suo modo di utilizzare i social e, spesso, ha risposto ai suoi follower su domande riguardanti questi ultimi. L'influencer ha più volte detto che, se prima dava una certa importanza ai commenti negativi e alle critiche, ora, cerca di farsi scivolare tutto addosso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA