Giorgia Soleri in vacanza a Matera con Pippi, fan ipnotizzati dall'abito attillato: «Sembri una dea»

di Redazione web

Giorgia Soleri si trova a Matera, in Basilicata dove trascorrerà qualche giorno di vacanza a casa delle sua migliore amica Federica Fabrizio, alias "Pippi", come la chiama Giorgia. Le due attiviste sono legate da un'amicizia molto profonda e, infatti, insieme hanno anche partecipato all'ultima edizione di Pechino Express. Nelle scorse ore, Giorgia ha pubblicato diverse storie Instagram in compagnia dell'amica e ha, poi, postato alcune foto che hanno riscosso molto successo tra i suoi fan.

Giorgia Soleri ancora in bikini sui social, i fan la provocano: «Prima tutte ste foto non le mettevi». Lei risponde così

Giorgia Soleri, relax in spiaggia: la foto è supersexy. «La mia musa ispiratrice»

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Nell'utlimo post Instagram pubblicato da Giorgia Soleri, l'influencer indossa un abito lungo e di colore scuro e la didascalia recita: «Lost in Matera». L'ex fidanzata di Damiano David, infatti, si è concessa alcuni giorni fuori da Milano per stare un po' con l'amica del cuore Federica Fabrizio. Giorgia ha pubblicato varie storie in cui fotografa i luoghi della città oppure la sua amica e, poi, ha postato un'immagine insieme alla famiglia di Federica con la quale è andata cena. Le immagini che, però, sono piaciute molto ai suoi follower, sono quelle in cui Giorgia si mette in posa davanti e il vestito attillato mette in mostra le sue forme.

I commenti dei fan

Il post di Giorgia Soleri ha riscosso moltissimo successo: in poche ore, migliaia di like e commenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA