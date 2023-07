Giorgia Soleri, relax in spiaggia: la foto è supersexy. «La mia musa ispiratrice»

di Redazione web

Giorgia Soleri si è concessa un giorno di completo relax al mare insieme a una sua amica che, nel proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune storie in cui scrive di non credere di essere riuscita davvero a trascinare in spiaggia l'attivista. Ultimamente, l'ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, è spesso stata al centro delle polemiche e, quindi, una giornata senza pensieri è davvero obbligatoria.

Giorgia Soleri, niente patente di guida: «E' per questo motivo... Non giudicate senza conoscere la storia di una persona»

Giorgia Soleri alla premiere del film Barbie presa di mira dagli hater: «Lei incarna tutto ciò che tu contesti... ipocrita»

Le storie Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, si mostra sotto vesti a cui solitamente non è abituata. L'influencer, infatti, prima si scatta un selfie sexy allo specchio mentre indossa il suo copricostume colorato, poi, un selfie in spiaggia con i capelli bagnati e, infine, riposta una foto pubblicata dalla sua amica che scrive: «Musa ispiratrice», mentre Giorgia è stesa in riva al mare.

L'attivista è spesso in città e, per lavoro, si divide tra Roma e Milano, proprio per questo, vederla al mare o comunque in una situazione di totale relax è alquanto strano.

Le polemiche legate al film Barbie

Alcune sere fa, Giorgia Soleri, come altri influencer italiani, ha partecipato alla premiere del film record d'incassi, Barbie. L'attivista, però, è stata sommersa dalle critiche perché, secondo alcuni hater, con le sue battaglie femministe, andrebbe contro tutto ciò che viene mostrato nella pellicola che ha come protagonista la bambola della Mattel.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA