Giorgia Soleri, niente patente di guida: «E' per questo motivo... Non giudicate senza conoscere la storia di una persona»

Giorgia Soleri è solita condividere con i suoi follower molti temi che riguardano la sua vita privata. L'influencer, infatti, spesso, racconta ciò che le è accaduto in passato, varie esperienze che l'hanno aiutata a crescere e a maturare e anche alcuni traumi che ha subito. Così, in una delle ultime storie Instagram, l'attivista ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui non è ancora in possesso della patente di guida.

Giorgia Soleri, spesso, si confida con i suoi fan in merito a esperienze passate che ha vissuto e che, in qualche modo, l'hanno traumatizzata, quindi, ha condiviso una storia Instagram in cui mostra una cicatrice sul ginocchio.

Giorgia Soleri è spesso al centro degli attacchi degli hater che le criticano il modo di porsi e, soprattutto, il fatto di raccontare sempre la sua storia (e quella delle sue malattie croniche) come, ad esempio, a Pechino Express. L'attivista, comunque, risponde raramente, in modo diretto, ai commenti maliziosi.

