Giorgia Soleri, dopo l'insulto a Berlusconi le scuse su Instagram: «Riconosco di essere stata indelicata, ma...»

Giorgia Soleri, nelle scorse ore, è finita al centro di una polemica che si è scatenata sui social dopo la morte di Silvio Berlusconi. Alcuni, quando sono venuti a sapere della scomparsa dell'ex premier, hanno "festeggiato" con pensieri poco delicati espressi su Instagram, e così ha fatto anche l'attivista che, poi, ha cancellato le storie. Nelle scorse ore, però, dopo che vari influencer come, ad esempio, Aurora Ramazzotti o Carolina Stramare l'avevano ripresa, l'attivista ha voluto chiarire la sua posizione.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

In seguito alla polemica che, ancora una volta, l'ha vista protagonista, Giorgia Soleri ha voluto spiegare meglio ciò che intendeva riferendosi al suo pensiero su Silvio Berlusconi. L'ex concorrente di Pechino Express ha scritto: «Ci ho sempre tenuto, su questo spazio, a prendere una posizione sulla base dei miei ideali e dei miei valori, anche quando poteva risultare divisivo o scomodo.

Giorgia Soleri e i social

Come ha più volte ribadito, Giorgia Soleri utilizza i social per esprimere i propri pensieri ma anche come una sorta di diario personale. Infatti, l'influencer si racconta ai suoi follower a 360 gradi ed è proprio l'esposizione di temi delicati e personali che le ha dato un po' di notorietà sulle piattaforme web.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 09:28

