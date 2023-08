Giorgia Soleri, le condizioni di salute del papà: «Sono appena arrivata a Stromboli ed è successo questo»

di Redazione web

«Papà estubato». Così Giorgia Soleri ha ricevuto comunicazione che le condizioni di salute del papà dovrebbero essere migliorate dopo l'intervento. L'influencer, appena arrivata a Stromboli, ha ricevuto la notizia e l'ha condivisa con i suoi follower su Instagram. L'esultazione dopo il messaggio e l'emozione dell'attivista social: ecco cosa è successo.

Giorgia Soleri e il papà

Negli scorsi giorni Giorgia Soleri si era recata a Milano per capire le condizioni di salute del papà: «Lui è stato ricoverato un paio di settimane fa ma è peggiorato ed è stato operato d'urgenza e ad oggi la situazione non va bene. Per questo motivo sono a Milano.Tra l'altro chi mi segue da un po' di tempo sa che ho un rapporto estremamente complesso con il mio papà.

Poi, aveva aggiunto: «Ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita a essere terrorizzata che il mio papà morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui che è l'unico argomento che nei 12 anni di psicoterapia non sono mai riuscita ad affrontare: il grande trauma della mia vita. Per questo motivo mi vedete meno presente in questi giorni perché sto cercando comunque di continuare a fare la mia vita pur andando tutti i giorni in ospedale da mio padre. Per cui cerco di non lasciarmi andare, di non pensare al peggio e vedere come va».

Oggi, appena arrivata a Stromboli ha ricevuto la comunicazione che sta bene e non ha potuto trattenere l'esultanza, condividendo sui social la notizia con un «Che bello!!!».

