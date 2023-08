Damiano David e Martina Taglienti sono in vacanza insieme. La foto pubblicata da Victoria alimenta il gossip

di Redazione Web

Dopo la rottura, per Giorgia Soleri e Damiano David è iniziata una nuova vita. Le tavolate d'estate non possono mancare e proprio nelle ultime ore, il frontman dei Maneskin, è stato fotografato in compagnia della sua band ed alcuni amici. Tra questi, una presenza che non è passata inosservata ai fan della rockstar: Martina Taglienti, amica della bassista Victoria De Angelis. Nella foto di gruppo Damiano appare seduto accanto alla modella. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Nello scatto pubblicato da Victoria De Angelis nelle sue Instagram stories si vede Damiano David e Martina Taglienti seduti vicino. Per i fan della band è forse un indizio e si chiedono: «Tra i due c'è davvero qualcosa di serio?» Sicuramente l'attrazione tra il cantante e la modella non è qualcosa di nuovo poiché a inizio giugno i due erano stati paparazzati mentre si baciavano in una discoteca a Formentera ed in poche ore il video è diventato virale.

Damiano e Martina sono quindi una coppia? Non è cosa certa.

Come amici o qualcosa in più non si sa. Per ora non ci resta che aspettare eventuali aggiornamenti in merito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 19:55

