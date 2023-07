Mara Sattei apre concerto dei Coldplay. Un hater la attacca: «Hai deluso». Damiano dei Maneskin la difende: Non dire ca***te

di Redazione Web

I Coldplay stanno incantando gli italiani con i loro concerti. Uno show puro: migliaia di coriandoli, dalla forma di una stella o di una farfalla. A San Siro, prima di Chris Martin e compagni, si è esibita Mara Sattei, che ha potuto sfruttare il palcoscenico incredibile della band inglese. La cantante romana nelle ultime ore ha ringraziato i suoi fan e ha espresso a parole le forti emozioni che ha provato. Ma un hater l'ha voluta a tutti i costi criticare: «Sei ancora troppo acerba come cantante e hai deluso molti». A difendere la cantante è stato proprio Damiano David, frontman dei Maneskin. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Damiano che difende Mara😭🫂🫂 pic.twitter.com/hmae4pNiG7 — mårghe || hot chick saw må (@materipiji) July 1, 2023

Damiano David non ci ha pensato due volte e a tono e senza peli sulla lingua, ha risposto all'hater che ha criticato Mara Sattei. «Guarda, io ci capisco un filo più di te e ti assicuro che stai dicendo un bel pacco di ca****e.

Sono stati moltissimi i like dei fan di Mara Sattei che hanno appoggiato e sostenuto il commento di Damiano David in difesa della cantante.

I ringraziamenti social di Mara Sattei

«Io non ho le parole per descrivere quello che ho provato in questi giorni - ha scritto Mara Sattei a corredo del post Instagram sul suo profilo -. Sto cercando di mettere insieme tutte le emozioni ma sono talmente tante che l'unica parola che posso dire è grazie. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, ai Coldplay per avermi dato l'onore di aprire queste date così importanti e indimenticabili. Ancora sono incredula che tutto ciò sia successo realmente. Alla grande umanità e umiltà di Chris che mi ha aperto un mondo nel parlarci, facendomi sentire a casa».

