Damiano David, addio social a Giorgia Soleri. Con lui anche tutti i componenti dei Maneskin: cosa è successo

La coppia formata da Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri, attivista, scrittrice ed influencer, è finita sotto l'occhio del ciclone per la fine della loro love story, che durava da ben sette anni. Damiano, infatti, prima di ufficializzare questa rottura, era stato beccato in discoteca mentre abbracciava e baciava una ragazza che non era Giorgia, bensì un'amica di entrambi, Martina Taglienti. Poi, il cantante ha pubblicato nelle sue Instagram stories una didascalia in cui si diceva dispiaciuto che si fosse venuto a sapere in questo modo, ma, in realtà, con la fidanzata era già finita. In un secondo momento, Giorgia ha confermato la versione dell'ormai ex.

Ma oggi è ufficiale: Damiano David e Giorgia Soleri non si seguono più su Instagram. Il gesto coinvolgerebbe anche gli altri componenti della band. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La reazione di Giorgia Soleri è stata imminente: l'influencer il giorno stesso che si è ufficializzata la rottura tra i due, ha tolto il segui sui social al suo ex fidanzato e a tutti i componenti della band dei Maneskin.

Effettivamente, andando il nome di Giorgia Soleri, nel profilo del cantante, non compare più. Ma Damiano non è stato l'unico. A quanto pare, anche gli altri componenti della band hanno appoggiato la scelta del cantante e hanno fatto lo stesso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 22:47

