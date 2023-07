Giorgia Soleri, critiche dagli hater: «Sei ingrassata». La risposta è tutta da ridere

di Redazione web

Giorgia Soleri non è nuova agli attacchi degli hater. Ogni cosa la ex di Damiano dei Maneskin posti o ogni evento a cui partecipa, diventa oggetto di critiche da parte loro. In molte, tuttavia, sono anche le fan che la difendono e cercano di confortarla. Ma Giorgia Soleri ha le spalle larghe ed è pronta a difendersi con le unghie, con i denti e con molta ironia. All'ennesimo commento sul suo aumento di peso, che lei ha già ampliamente spiegato il motivo di questo cambiamento nel suo fisico, Giorgia ha preferito rispondere con ironia e passare oltre, soprattutto perché aveva altro a cui dedicarsi. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Giorgia Soleri e le critiche dei fan

Giorgia Soleri ha spiegato molto spesso il cambiamento del suo corpo e la difficoltà con cui ha dovuto affrontare l'aumento di peso per poter stare meglio fisicamente. A causa dell'endometriosi e della vulvodinia, patologie mediche di cui lei soffre da anni, ha dovuto testare sul proprio corpo l'effetto di numerosi medicinali e terapie. Dopo vari tentativi invani e molti anni passati a soffrire senza capire quale fosse il problema, Giorgia Soleri ha finalmente trovato la cura che potesse affievolire i dolori acuti.

All'ennesimo commento, Giorgia ha risposto in maniera ironica. L'hater ha scritto: «Ma quanto sei ingrassata? Pure sul viso! Tremenda», e Giorgia ha risposto con un semplice : «Per mangiarti meglio!»

Quando non puoi farli zittire, ridici su!

