Giorgia Soleri e l'aumento di peso a causa dei farmaci: «Non è stato facile, mi hanno detto che sembravo malata...»

A volte, ci si mette tutta la vita per amare e accettare il proprio corpo. Instagram è l'insidia numero uno, un boomerang emozionale per chi non ha una personalità abbastanza forte da non lasciarsi influenzare dalla perfezione che viene mostrata. E lo sa bene Giorgia Soleri, che nelle ultime ore si è trovata a rispondere ad un box di domande delle fan, in merito a come lei vive l'aumento del peso a causa dei farmaci. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio l'ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin.

«Sarei ipocrita se ti dicessi che è stato facile - ha sottolineato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Dall'altra parte però è un corpo di cui mi sto prendendo cura, che ha sofferto infinitamente e che finalmente riesco a vedere come strumento di esperienza nel mondo e non come zavorra. Questo è un periodo di pace e non voglio obbligarlo al giudizio spietato, tantomeno se quel giudizio è il mio. Provo a prendermi per mano, forse per la prima volta».

