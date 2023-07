Maneskin all'Olimpico, Damiano dimentica il testo e si scusa: «Anche i migliori sbagliano»

di Redazione web

I Maneskin fanno sognare i fan con una doppia tappa all'Olimpico di Roma. Gli show del 20 e 21 luglio sono sold out, nonostante il caldo torrido di questi giorni. Caldo che, forse, è stato un problema anche per la star del gruppo Damiano David, che ha avuto un piccolo problema durante il concerto di giovedì. Ecco cosa è successo.

I Maneskin infiammano l'Olimpico. Damiano cita Totti: «Un sogno essere qui, permettetemi di avere paura»

Damiano dimentica il testo

I Maneskin non hanno tradito le attese con il loro show rock all'Olimpico. Damiano è stato il centro dello spettacolo, come al solito. Il cantante ha attirato su di se gli obiettivi dei fan. Uno di questi, ha registrato un problema avvenuto durante l'esecuzione di "I wanna be your slave". Il cantante infatti ha dimenticato le parole e si è fermato per qualche secondo. Poi, dopo le scuse è ripartito subito. «Anche i migliori sbagliano", ha detto al pubblico, che ha applaudito per incoraggiarlo. Cose che capitano.

Damiano David cita Totti

Durante lo spettacolo dell'Olimpico, durato due ore, Damiano ha citato uno dei suoi idoli: Francesco Totti. «Rubo le parole di un grande (Totti, ndr), permettetemi di avere paura.

È nota la passione del cantante per la Roma. Spesso è stato avvistato in curva, mimetizzato tra i tifosi, a cantare per i giallorossi.

