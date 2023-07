Måneskin, il concerto all'Olimpico. Tutta la band dalla A di Agnelli (Manuel) alla Z di Zitti e Buoni. Articolo nello speciale Leggo

di Totò Rizzo

A come Agnelli. Manuel: mentore, coach, guru. Artista in proprio talmente måneskinizzato che nelle interviste non vuol quasi più sentirne parlare.

B come Bus. Tornavano a casa dai live per strada coi mezzi pubblici. Chitarre, tamburi, piatti, amplificatori. Stracchi, sfatti, felici.

C come Corso (via del). Il primo palcoscenico, Roma, centro storico. Curiosi e turisti. Cachet oscillante, da 60 a 100 euro al giorno. Esentasse.

D come Damiano. Bello e maledetto. La prima è una constatazione, la seconda una maschera. Ma per ogni frontman che si rispetti, il valore aggiunto.

E come Eccentrici. Ma anche estroversi, energetici. Con la benedetta sintesi dei ragazzi, pragmatizzano: «Scappati di casa».

F come Fluidi. Cogli l’attimo (sessuale). Come molti della loro età. E noi qui, ancora a chiedere a lei «hai mai avuto storie con una ragazza?» e ai maschietti «hai mai avuto storie con un ragazzo?». Anche basta, no?

G come Grammy. Sfiorato, per un pelo. Ma intanto la candidatura resta là: candidati come «migliori nuovi artisti». Mica poco.

H come Hotel. «Che senso ha sfasciare una camera d’albergo? Mica siamo i Sex Pistol». L’hôtellerie ringrazia.

I come Iggy Pop. Innamorato perso, elettrizzato. «Måneskin gave me a big hot buzz». Seguono linguacce, corna di sodalità rockettara, yeaaaah e repertorio annesso.



L come Look. Victoria: «Ci piace pettinarci, truccarci, vestirci».

M come Marlena. Svelarne l’identità sembrava più cruciale che scoprire il terzo segreto di Fatima, quel «torna a casa» echeggiava come un appello della Sciarelli a “Chi l’ha visto?”.

N come Numeri. Da record. Attualmente: in classifica in 28 nazioni, 44° posto nella Top Global Spotify, 1.362.965.466 streaming solo per “Beggin’”.

O come Ossessione. «Da bambino volevo sempre cantare e cantare e cantare…» (Damiano).

P come Pole dance. Altro che finto sado Fedez-Rosa Chemical a Sanremo! Momento antologico, indimenticabile: 30 novembre 2017. Stivali sopra il ginocchio, tacchi a spillo, hot pants, maglietta a rete strappata al momento giusto, occhi bistrati. Damiano (sempre lui) che fa il pole dancer mentre canta “Kiss this” degli Struts è il più forte sommovimento ormonale intersessuale registrato negli ultimi dieci anni di tv.

Q come Quinte. Cosa si nasconde di proibito off the stage? Tranqulli: no sex, no drugs e perfino no drinks. Lo giurano sul Manuale dei Giovani Rockers.

R come Rock. È vero rock o non è vero rock? This is the question. Ormai pallosissima. Ai posteri l’ardua sentenza, il poster ai fans.

S come Stones. Chi erano quei quattro scatenati vecchietti che hanno cantato dopo i Måneskin il 6 novembre 2021 all’Allegiant Stadium di Las Vegas?

T come Talent. “X Factor”: quelli arrivati secondi che conquistano il mondo.

U come Ultimi. «A “X Factor” secondi e avete fatto il botto. Qui a Sanremo come sperate di arrivare?». Victoria, senza fare un plissè: «A questo punto, ultimi».

V come Victoria. Dieci dita per quattro corde. D’acciaio le une e le altre. E il basso vola alto.

