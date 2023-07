Måneskin in love: Damiano lascia Giorgia e bacia Martina. Victoria e la storia con la modella Luna. Articolo nello speciale Leggo

di Ida Di Grazia

«Questa non è Ibiza», canta Stash dei The Kolors, e invece per i Maneskin è stata proprio Ibiza a generare la prima esplosione di gossip dell’estate. Facciamo un piccolo passo indietro e più precisamente ai primi di giugno. Non c’è ancora il caldo infernale di questi giorni ma ad alzare le temperature ci pensano i componenti della band romana che in quel periodo era in vacanza alle Baleari.

La prima è stata Victoria De Angelis, la sexy bassista, paparazzata in barca a Formentera mentre bacia Luna Passos, modella di Rio de Janeiro di origini olandesi. Subito dopo è toccato a Damiano David “pizzicato” in discoteca mentre bacia una ragazza che non è la sua fidanzata Giorgia Soleri (insieme da sei anni). Il video, pubblicato su Tiktok, è diventato virale in poco tempo, tanto che il frontman dei Maneskin si è affrettato a pubblicare una storia su Instagram in cui fa chiarezza: «Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo».

Una vera e propria bomba che ha scatenato la caccia alla nuova fiamma ( che dovrebbe essere già anche lei una ex): si tratta di Martina Taglienti, giovanissima modella romana, amica di Victoria e Thomas Raggi, e che Vogue Italia inserisce tra le modelle da tenere d’occhio.

Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme». Procedono, infine, senza intoppi e da circa due anni, invece, le coppie formate da Thomas Raggi, il chitarrista della band, con Lavinia Albrizio, ed Ethan Torchio, il batterista, con Laura Alfonsa Castelli.

