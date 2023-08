Damiano dei Maneskin in Maremma, con gli amici alla sagra della birra. Sorpresa sul palco: «Grazie per esservi fermati»

di Redazione web

Con gli amici in Maremma, Toscana, alla festa della birra. Così Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scelto di trascorrere la vigilia di Ferragosto. Non a cantare su un palco, ma a divertirsi da spettatore con l'Outside Band. Il cantautore ha condiviso degli scatti dei suoi giorni in quella che è una location del tutto italiana, nonostante la fama internazionale, tra lo stupore dei cittadini di San Martino sul Fiora, Manciano, provincia di Grosseto.

La vacanza in Toscana

Avrebbe potuto scegliere Ibiza, Formentera o la tanto gettonata Albania, ma Damiano David dei Mansekin non si smentisce e per lui la Maremma toscana è il luogo ideale per le vacanze.

Tra cene, amici, musica, gatti e tanto divertimento, la sua scelta è stata apprezzata dai tantissimi fan che a sorpresa lo hanno trovato ieri sera sotto il palco della band ospite della festa della birra.

La serata in Maremma

«E poi ti accorgi che mentre suoni c’è Damiano David coi suoi amici a fare festa sotto al palco, grazie per esservi fermati», ha scritto l'Outstide band in una raccolta di immagini che hanno immortalato l'evento su Instagram.

Per il frontman dei Maneskin, invece, «Piccoli amici, grandi avventure», si legge nella sua raccolta di immagini che racchiudono il ricordo di questi giorni a San Martino sul Fiora.

