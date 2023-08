Maneskin, nuovo singolo in arrivo: l'anteprima (di 30 secondi) sui social. Ecco quando uscirà

di Redazione web

Dopo aver acceso l'estate dei loro fan in tutto il mondo con l'annuncio a sorpresa dell'imminente uscita del nuovo brano Honey (Are U Coming), i Maneskin hanno svelato sui loro canali social una breve anteprima video in cui si possono sentire i primi 30 secondi della nuova canzone e annunciato la data di uscita del brano che sarà disponibile a partire dal 1 settembre.

L'annuncio di Honey (Are U Coming?) è arrivato insieme ad un altro importante riconoscimento internazionale: la band è infatti in nomination per la prossima edizione degli Mtv Video Music Awards, nella categoria Best Rock con la loro canzone The Loneliest.

Damiano David, addio social a Giorgia Soleri. Con lui anche tutti i componenti dei Maneskin: cosa è successo

Damiano dei Maneskin, lo sfogo durante il concerto a Milano: «Prendete nota prima di scrivere str***ate»

Gli Mtv Video Music Awards

All'evento, in programma al Prudential Center nel New Jersey il 12 settembre, i Maneskin dovranno vedersela con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers.

Il gruppo aveva già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo per il video della canzone I wanna be your slave agli VMA 2022.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA