Victoria dei Maneskin in topless ai Caraibi con la fidanzata: «Una dea insuperabile»

Topless in vacanza? Sì, per Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin non è una novità. E proprio nelle ultime ore, la 23enne ha posato alcuni scatti senza bikini e con un cocktail in mano a Saint Martin Island, ai Caraibi. Una pausa in totale relax insieme alla sua fidanzata Luna, con la quale era già stata fotografata a Formentera. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Victoria dei Maneskin in topless

«Ciao ciao», ha scritto Victoria De Angelis a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Tra un concerto e l'altro c'è sempre spazio per un po' di relax: momenti di stop indispensabile per ricaricare le energie. Vic è una grande fan del topless: sostiene fermamente il Free the Nipple e il topless è sempre stato considerato come un gesto avanguardistico.

A prescindere da tutto, moltissimi fan hanno commentato il post della bassista. «Sei fantastica, sei la perfezione in persona», ha scritto una fan. E ancora: «Meravigliosa, neanche Michelangelo riuscirebbe a dipingerti bella come sei». «Una dea insuperabile», ha scritto ancora un altro fan.

